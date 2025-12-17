Сыну известного голливудского актера Роба Райнера предъявили обвинение в убийстве родителей 2 17.12.2025, 11:27

Полицейские нашли для этого достаточно улик.

Обвинение в убийстве актера Роба Райнера и его супруги Мишель предъявили их 32-летнему сыну Нику. Об этом сообщает Reuters.

Нику Райнеру инкриминируют убийство первой степени с отягчающими обстоятельствами, рассказал окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман. По этой статье ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Однако прокуратура пока не сообщила, намерено ли обвинение добиваться для фигуранта высшей меры наказания.

Предполагалось, что Ник Райнер предстанет перед судом и сделает заявление во вторник, но его не доставили из тюрьмы в суд по медицинским причинам, заседание отложено до тех пор, пока сотрудники тюрьмы не разрешат перевезти подозреваемого, пишет Би-би-си.

Ника Ранера задержали в воскресенье, 14 декабря. По сообщению СМИ, полицейские нашли для этого достаточно улик.

Роб Райнер — один из самых известных голливудских режиссеров 1980—1990-х годов. За свою карьеру он принял участие в создании около 30 проектов. Среди них «Это — Spinal Tap», «Останься со мной», «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери», «Несколько хороших парней» и другие. Он также снялся более чем в 90 фильмах. В числе его работ — роль Макса Белфорта (отца главного героя, которого сыграл Леонардо Ди Каприо) в киноленте «Волк с Уолл-стрит», Альберта Шнурра в сериале «Медведь» и другие.

Фильм Роба Райнера «Несколько хороших парней» в 1993 году был номинирован на премию «Оскар».

