Минчанка нашла в пицце от сети «Лисицца» проволоку 17.12.2025, 11:44

1,050

Видеофакт.

Минчанка заявила, что нашла проволоку в продукции сети «пицца Лисицца». На видео с жалобой отреагировала санитарная служба, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Оператор call-центра компании, как сообщает издание, принес извинения за некачественный товар и предложил заменить заказ либо получить скидку при покупке пиццы в следующий раз.

«В любом случае инцидент будет учтен специалистами районного центра гигиены и эпидемиологии при планировании надзорных мероприятий в отношении ООО «Легкий ужин», — заявляет санитарная служба.

