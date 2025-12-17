закрыть
17 декабря 2025, среда
Минчанка нашла в пицце от сети «Лисицца» проволоку

  • 17.12.2025, 11:44
  • 1,050
Минчанка нашла в пицце от сети «Лисицца» проволоку

Видеофакт.

Минчанка заявила, что нашла проволоку в продукции сети «пицца Лисицца». На видео с жалобой отреагировала санитарная служба, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Оператор call-центра компании, как сообщает издание, принес извинения за некачественный товар и предложил заменить заказ либо получить скидку при покупке пиццы в следующий раз.

«В любом случае инцидент будет учтен специалистами районного центра гигиены и эпидемиологии при планировании надзорных мероприятий в отношении ООО «Легкий ужин», — заявляет санитарная служба.

