Друзья детства нашли в Индии алмаз стоимостью около $55 тысяч 17.12.2025, 11:47

Это один из самых ценных природных типов бриллиантов.

В центральной Индии, в алмазоносном районе Панна, двое друзей детства сделали находку, которая может изменить их жизнь. Сатиш Кхатик и Саджид Мохаммед обнаружили крупный сверкающий камень на участке земли, арендованном ими всего несколько недель назад, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Экспертиза показала, что находка представляет собой алмаз ювелирного качества весом 15,34 карата — один из самых ценных природных типов бриллиантов. По словам официального оценщика Анупама Сингха, рыночная стоимость камня составляет от пяти до шести миллионов рупий (примерно $55–66 тысяч). Алмаз будет выставлен на государственный аукцион в ближайшее время.

Государственные аукционы проводятся ежеквартально и привлекают покупателей со всей Индии и из-за рубежа. Окончательная цена зависит от курса доллара и международных ориентиров, включая отчет Rapaport — одного из главных источников анализа алмазного рынка.

Оба молодых человека происходят из бедных семей. 24-летний Кхатик владеет мясной лавкой, а 23-летний Мохаммед торгует фруктами. По их словам, за деньги от продажи алмаза они прежде всего помогут выдать замуж сестер.

Район Панна, расположенный в штате Мадхья-Прадеш, считается одним из наименее развитых в стране, несмотря на то что здесь сосредоточены основные запасы алмазов Индии. Местные власти ежегодно сдают небольшие участки земли в аренду жителям, однако удача улыбается немногим.

По словам представителей горнодобывающего ведомства, находка такого качества за столь короткий срок — большая редкость. Несмотря на это, друзья не строят грандиозных планов и говорят, что пока думают лишь о помощи своим семьям.

