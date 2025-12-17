закрыть
17 декабря 2025, среда, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Друзья детства нашли в Индии алмаз стоимостью около $55 тысяч

  • 17.12.2025, 11:47
  • 1,364
Друзья детства нашли в Индии алмаз стоимостью около $55 тысяч

Это один из самых ценных природных типов бриллиантов.

В центральной Индии, в алмазоносном районе Панна, двое друзей детства сделали находку, которая может изменить их жизнь. Сатиш Кхатик и Саджид Мохаммед обнаружили крупный сверкающий камень на участке земли, арендованном ими всего несколько недель назад, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Экспертиза показала, что находка представляет собой алмаз ювелирного качества весом 15,34 карата — один из самых ценных природных типов бриллиантов. По словам официального оценщика Анупама Сингха, рыночная стоимость камня составляет от пяти до шести миллионов рупий (примерно $55–66 тысяч). Алмаз будет выставлен на государственный аукцион в ближайшее время.

Государственные аукционы проводятся ежеквартально и привлекают покупателей со всей Индии и из-за рубежа. Окончательная цена зависит от курса доллара и международных ориентиров, включая отчет Rapaport — одного из главных источников анализа алмазного рынка.

Оба молодых человека происходят из бедных семей. 24-летний Кхатик владеет мясной лавкой, а 23-летний Мохаммед торгует фруктами. По их словам, за деньги от продажи алмаза они прежде всего помогут выдать замуж сестер.

Район Панна, расположенный в штате Мадхья-Прадеш, считается одним из наименее развитых в стране, несмотря на то что здесь сосредоточены основные запасы алмазов Индии. Местные власти ежегодно сдают небольшие участки земли в аренду жителям, однако удача улыбается немногим.

По словам представителей горнодобывающего ведомства, находка такого качества за столь короткий срок — большая редкость. Несмотря на это, друзья не строят грандиозных планов и говорят, что пока думают лишь о помощи своим семьям.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров