17 декабря 2025, среда, 12:32
ВСУ поразили крупный НПЗ, судно и нефтебазу в РФ

  • 17.12.2025, 11:57
  • 1,618
ВСУ поразили крупный НПЗ, судно и нефтебазу в РФ

Украинский Генштаб сообщил подробности.

Силы обороны Украины в ночь на 17 декабря атаковали стратегические объекты ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли в РФ, в частности нефтебазу и НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.

«В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения Сил обороны средствами Deep Strike поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода «Славянский» в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ», - отметили в Генштабе.

Также зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень повреждений предприятия уточняется.

Славянский НПЗ по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Также подтверждено попадание по территории нефтебазы «Николаевская» в Ростовской области РФ. По предварительным данным, поврежден резервуар и речное плавсредство «Капитан Гиберт».

Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на временно оккупированной территории Луганщины поражен полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков.

Также по результатам предыдущих миссий установлено поражение 14 декабря ударными БпЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.

Так, подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин.

