Могут ли белорусов привлечь к работе в Новый год?
- 17.12.2025, 12:24
Ответ Минтруда.
Минтруда сказало, могут ли привлечь белорусов к работе в Новый год. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, может ли наниматель привлечь к труду в праздники и выходные дни. Так, по Трудовому кодексу в праздники и праздничные дни, которые были объявлены нерабочими, нельзя работать. Однако есть исключения.
Вместе с тем работа в выходной должна быть оформлена приказом (распоряжением) со стороны нанимателя. В документе должны быть прописаны условия компенсации.
«За каждый час работы в праздничные и выходные полагается доплата. При сдельной оплате труда — не ниже сдельных расценок. Если повременная — не ниже часовых тарифных ставок (окладов)», - пояснили в Министерстве труда.