17 декабря 2025, среда, 12:32
Могут ли белорусов привлечь к работе в Новый год?

  • 17.12.2025, 12:24
Ответ Минтруда.

Минтруда сказало, могут ли привлечь белорусов к работе в Новый год. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, может ли наниматель привлечь к труду в праздники и выходные дни. Так, по Трудовому кодексу в праздники и праздничные дни, которые были объявлены нерабочими, нельзя работать. Однако есть исключения.

Вместе с тем работа в выходной должна быть оформлена приказом (распоряжением) со стороны нанимателя. В документе должны быть прописаны условия компенсации.

«За каждый час работы в праздничные и выходные полагается доплата. При сдельной оплате труда — не ниже сдельных расценок. Если повременная — не ниже часовых тарифных ставок (окладов)», - пояснили в Министерстве труда.

