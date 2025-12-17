«Белтехосмотр» предложил услугу по выявлению «корчей» и «ржавых корыт» 17.12.2025, 12:38

Во сколько это обойдется белорусам?

Республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр» предложило автомобилистам новую платную услугу - проведение комплексной, в том числе предпродажной, диагностики транспортного средства. Узнали, сколько придется заплатить специалистам за поиск больных мест любимой ласточки и во сколько обойдется компьютерная диагностика присмотренной на рынке машины.

Эта услуга наверняка будет полезна тем, кто решился на покупку авто на вторичке. Такая покупка сопряжена с определенными минусами - далеко не каждая б/у машина идет в продажу в идеальном состоянии. С какими-то недостатками новой старой машины покупатель готов мириться, но часто основная «болезнь» авто скрыта от беглого взора. Даже если внешне авто не выглядит как «ржавое корыто», под капотом может скрываться серьезная проблема, которую придется решать будущему владельцу и сделает покупку авто просто невыгодной.

В Белтехосмотре пообещали, что специалисты диагностических станций дадут потенциальному покупателю автомобиля «объективную и независимую оценку» состояния машины. Там уверяют, что поставят на такую оценку «опытных» мастеров, которые смогут найти даже скрытые дефекты, о которых пожелал умолчать продавец.

На такую комплексную проверку может отправить свое авто и сам владелец - чтобы выявить скрытые технические неисправности, которые остаются невидимы глазу до поры до времени, но могут проявиться в самый неожиданный (и как правило - в самый не подходящий) момент.

В рамках комплексной диагностики «Белтехосмотр» проверяет следующее:

основные показатели транспортных средств на профессиональном оборудовании с использованием поверенных средств измерений (тормозного стенда, приборов для проверки: света фар, суммарного люфта в рулевом управлении, экологических показателей и другого оборудования);

ключевые системы авто, такие как двигатель, подвеска, тормозная система, рулевое управление, внешние световые приборы, кузов и т.д.;

проводит компьютерную диагностику автосканером «LAUNCH» для выявления скрытых ошибок и неисправностей;

предоставляет информацию о ранее пройденных государственных технических осмотрах и пробеге автомобиля.

Провести такую диагностику могут для любых легковушек (транспортные средства категории М1), а обойдется она в следующую сумму:

комплексная (предпродажная) диагностика с проведением компьютерной диагностики - 60 рублей,

комплексная (предпродажная) диагностика без компьютерной диагностики - 40 рублей.

Адреса диагностических станций в крупных белорусских городах, где можно пройти комплексную диагностику, можно найти по (ссылке https://gto.by/services/kompleksnaya-predprodazhnaya-diagnostika-ts/).

