Ученые назвали возраст пика физической формы человека

  • 17.12.2025, 12:48
  • 6,246
Заключение сделано по итогам многолетнего исследования.

Физические возможности человека достигают максимума примерно к 35 годам, после чего начинают постепенно снижаться. К такому выводу пришли ученые по итогам многолетнего исследования, которое также показало: начинать заниматься физической активностью полезно в любом возрасте, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователи отмечают, что после 35 лет показатели выносливости, силы и мышечной работоспособности начинают ухудшаться, а в более зрелом возрасте это может повлиять на способность человека вести самостоятельную жизнь. Ранее подобные выводы основывались на разрозненных исследованиях, охватывающих отдельные возрастные группы.

Новое исследование, проведенное в Швеции, отличается уникальной продолжительностью. Ученые на протяжении 47 лет наблюдали более 400 мужчин и женщин, родившихся в 1958 году. Их физическую форму и силовые показатели регулярно оценивали с 16 до 63 лет.

Результаты показали, что снижение физической работоспособности начинается уже с 35 лет вне зависимости от уровня тренировок. С возрастом этот процесс ускоряется. В среднем к 63 годам общая физическая способность снижается на 30–48%. При этом различий между мужчинами и женщинами обнаружено не было.

Полученные данные подтверждают выводы предыдущих исследований, включая наблюдения за профессиональными спортсменами. Ученые отмечают, что раннее снижение физической формы может в дальнейшем привести к клинически значимым нарушениям, особенно у людей с малоподвижным образом жизни.

В то же время исследование подчеркивает пользу физической активности в любом возрасте. Участники, которые начали регулярно двигаться уже во взрослом возрасте, смогли улучшить свои показатели на 5–10%.

«Физическая активность способна замедлить снижение работоспособности, даже если полностью остановить этот процесс невозможно», — отметила ведущий автор исследования Мария Вестерстоль.

Ученые планируют продолжить наблюдение за участниками, чтобы лучше понять механизмы возрастных изменений и влияние образа жизни на физическое здоровье.

