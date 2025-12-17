закрыть
17 декабря 2025, среда
СМИ: Орбан написал Путину письмо

  • 17.12.2025, 12:57
СМИ: Орбан написал Путину письмо

Премьер Венгрии спросил, накажет ли его глава Кремля.

Премьер-министр ВенгрииВиктор Орбан направил письмо Путину, в котором поинтересовался, последуют ли санкции против Будапешта в случае поддержки использования замороженных российских активов для так называемого «репарационного кредита» Украине.

Об этом сообщает венгерское издание Mandiner. По словам Орбана, в письме он запросил разъяснения о том, как Москва намерена реагировать, если Евросоюз примет решение задействовать замороженные активы РФ, и будет ли Россия учитывать позицию отдельных стран-членов ЕС при голосовании.

Как утверждает Орбан, ответ Кремля был однозначным: реакция России будет «решительной», при этом в Москве обратят внимание на то, какие именно государства поддержат соответствующее решение на саммите ЕС.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что Венгрия выступает против использования замороженных российских средств, считая такой шаг новым витком эскалации. Вместе с тем он отметил, что даже в случае, если большинство стран ЕС проголосует за использование этих активов, Венгрия от этого не пострадает.

