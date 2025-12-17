закрыть
17 декабря 2025, среда
Россияне скрывают провал на важном участке фронта

  • 17.12.2025, 13:09
Россияне скрывают провал на важном участке фронта

Оккупанты обманывают свое руководство.

Оккупационные войска страны-агрессора России на Харьковском направлении продолжают попытки нарушить украинскую логистику, а также накапливать силы в тылу подразделений Сил обороны.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал командир 2-го механизированного батальона 125-ОМБр 3-го Армейского корпуса «Дарвин». По его словам, враг стремится расширить серые зоны на Харьковщине.

Какой план у оккупационных сил РФ

Сейчас оккупанты нацелены на нарушение линий снабжения ВСУ и инфильтрацию в тыл украинских подразделений. Но даже несмотря на постоянное давление врага на отдельных участках фронта в Харьковской области ситуацию Силам обороны удается улучшать. Речь идет в частности о районе Купянска.

«Действительно, ситуация на этом направлении выглядит гораздо лучше, чем враг докладывает своему руководству. Россияне были в Купянске и в наших относительных тылах. Там они накапливались и рассредоточивались. Впрочем, нам удалось уже нарушить логистику уже оккупантам, потом локализовав врага в застройке мы его постепенно уничтожили», - пояснил «Дарвин».

В Купянске до сих пор остается несколько вражеских групп, но они не представляют большой угрозы. В то же время на других направлениях на Харьковщине оккупанты постоянно идут в наступление, однако военный убежден, что Силы обороны способны сдержать врага.

