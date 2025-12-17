закрыть
17 декабря 2025
Foreign Affairs: Это самые слабые места всех диктатур

  • 17.12.2025, 13:23
Foreign Affairs: Это самые слабые места всех диктатур

Устойчивость всех режимов иллюзорна.

Несмотря на внешнюю устойчивость и концентрацию власти, современные авторитарные режимы обладают внутренними слабостями, которые делают их уязвимыми в долгосрочной перспективе. К такому выводу приходят аналитики, изучающие политическую эволюцию России, Китая, Ирана и других недемократических государств, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

После волны демократизации конца XX — начала XXI века авторитарные лидеры сумели взять реванш, усилив репрессии, контроль над СМИ и подавление оппозиции. Однако за фасадом силы скрываются коррупция, клановость, борьба элит и хроническая неэффективность управления.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов уязвимости таких режимов. Первый — репрессивный аппарат, который одновременно поддерживает власть и представляет для нее угрозу из-за внутренней конкуренции и недоверия. Второй — зависимость от денежных потоков, особенно от экспорта нефти, газа и сырья, что делает режимы чувствительными к санкциям и внешнему давлению.

Не менее важна и идеологическая составляющая. Авторитарные власти активно используют исторические мифы и антизападную риторику, однако эти нарративы нередко вступают в противоречие с повседневным опытом граждан. Контроль над жизненными шансами — работой, жильем, образованием — укрепляет власть, но усиливает социальное напряжение.

По мнению аналитиков, демократические страны все еще располагают значительными преимуществами — экономическими, технологическими и ценностными. При грамотной политике они способны использовать слабости автократий, не прибегая к прямой конфронтации.

Авторитарные режимы могут существовать долго, но их устойчивость иллюзорна. Именно внутренние противоречия, а не внешние враги, чаще всего становятся причиной их краха.

