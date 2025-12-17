Белорусским таксистам насчитали «круглую» сумму дополнительных налогов 17.12.2025, 13:27

«Подарок» под Новый год получили два жителя Гомеля.

Более 450 тыс. рублей потребовал заплатить Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК) от двух гомельчан, которые организовали работу такси на территории Гомельской области. Как показала проверка, именно столько налогов он не доплатили в казну, выплачивая таксистам зарплату «в конвертах».

«Серую» схему выплаты зарплат обнаружили в компании в ходе очередной проверки. Название сервиса такси, организаторов которого сотрудники профильного департамента обвинили в обходе налогового законодательства, в КГК не назвали, но раскрыли подробности «преступной схемы».

По данным ведомства, двое должностных лиц компании скрывали часть наличной выручки, полученной таксистами, чтобы уменьшить сумму налогов. Из «сэкономленного» банка таксистам (а речь идет более чем о 200 работниках) на руки выдавали “прибавку” к зарплате, разумеется, нигде не учтенную по бумагам.

По такой схеме, как заявили в КГК, компания работала на протяжении трех лет - с 2022 по 2024 год. В результате ущерб государству в виде недополученных бюджетом налогов (включая подоходный налог) оценили более чем в 450 тыс. рублей.

