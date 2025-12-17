Работникам стратегического завода военно-морского флота РФ перестали платить зарплаты 4 17.12.2025, 13:33

Наступило время «затянуть пояса».

Работники Кингисеппского механического завода, который обеспечивает военно-морской флот и входит в список стратегических предприятий России, пожаловались на долги по зарплате. На странице КМЗ в соцсети «ВКонтакте» сотрудники пишут, что не получают деньги уже более трех месяцев. «Наступил понедельник, а за сентябрь ничего так и не дали», — говорится в комментарии за 15 декабря. По словам еще одного рабочего, ему задолжали 200 тысяч рублей. Также люди отмечают, что администрация группы удаляет жалобы на невыплаты, пишет The Moscow Times.

Руководство завода утверждает, что полностью погасило долги перед сотрудниками. «На сегодняшний день в группе компаний «КМЗ» отсутствуют задержки по выплатам заработной платы. Полный расчет, полагающийся по законодательству при увольнении, получили в том числе и те, кто не дождался стабилизации ситуации и сбежал с корабля», — заявили в пресс–службе КМЗ. Однако опрос, проведенный работниками в соцсети, показал, что 49% из них до сих пор не получили всех причитающихся им денег.

Они сообщили о намерении обратиться на «прямую линию» к президенту Владимиру Путину. Это вызвало недовольство гендиректора КМЗ Анатолия Русина. Он раскритиковал работников за то, что они «пишут доносы» в то время, как идет война с Украиной.

«Наступило время затянуть пояса. Для нас странно, что сотрудники, которые столько лет успешно трудились в нашей компании и росли вместе с нами, пишут недостоверные письма и доносы на предприятие и его руководство, в то время, когда наша страна борется за мир, за будущее наших детей», — заявил Русин.

О том, что КМЗ уже несколько месяцев не выплачивает зарплату, стало известно в начале ноября. Представители завода объясняли задержки «значительной дебиторской задолженностью». Часть работников обратились в прокуратуру, трудовую инспекцию, к городским властям, а также написали коллективную жалобу в администрацию президента.

В итоге прокуратура потребовала устранить нарушения. После этого долги начали закрывать. В трудовой инспекции сообщали, что по состоянию на 10 ноября завод задолжал зарплату 2218 работникам, в том числе 51 уволенному, на общую сумму более 47 млн рублей.

Кингисеппский механический завод производит и ремонтирует судовое и энергетическое оборудование: дизельные и газотурбинные двигатели, компрессоры высокого давления, лебедки, шпили, автономные дизель-генераторы, оборудование для ликвидации разливов нефти, а также морские дроны, обслуживая как ВМФ, так и гражданский сектор.

По данным Росстата, с января по октябрь общая задолженность по зарплате выросла в 6 раз — с 370 млн до почти 2,2 млрд рублей. С задержками и невыплатами зарплат столкнулись рабочие Волковского месторождения на Урале, «Ярославского судостроительного завода» (ЯСЗ), Сибирского института проектирования предприятий машиностроения («Сибпромпроект»), а также рабочие-вахтовики в Свердловской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Приморье, на Чукотке.

