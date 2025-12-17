закрыть
18-летняя россиянка приехала в Минск и пропала

  • 17.12.2025, 13:41
  • 2,522
18-летняя россиянка приехала в Минск и пропала

C 8 декабря она не выходит на связь с родными.

В Беларуси объявили в розыск 18-летнюю россиянку, которая приехала в Минск и пропала. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

В розыск объявлена Вероника Рудько, проживающая в Челябинской области России. Девушка была в Минске и пропала, с 8 декабря она не выходит на связь с родными.

Рост пропавшей россиянки 170 сантиметров. Она худощавая, сероглазая, со светло-русыми волосами ниже плеч. Носит очки для коррекции зрения. В день исчезновения была в удлиненной коричневой куртке с капюшоном, черной шапке и черных штанах, ботинках цвета хаки.

