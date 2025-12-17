«Азов» ракетами разгромил колонну россиян на квадроциклах 1 17.12.2025, 13:44

1,834

Оккупантов «согрели» на зимней прогулке.

На Добропольском направлении военнослужащие 1-го корпуса НГУ «Азов» 16 декабря зрелищно разгромили колонну вражеской техники вместе с личным составом при попытке штурма.

Армия РФ бросили в атаку оккупантов на 16 квадроциклах, которые растянулись «змеей» по дороге, потому были прекрасно видны БПЛА разведки и, конечно же, артиллеристам.

На видео, опубликовано в Telegram-канале «Украина 365», можно заметить в кадре не менее 6 квадроциклов и солдат РФ, передвигающихся рядом, по которым систематически наносят ракетные удары.

«Полет ракеты до цели 1 минута и 10 секунд», - сообщает голос военного за кадром.

Серия точных и мощных попаданий превращает вражеский транспорт и оккупантов в горящие шары.

«Как видим, металл натягивается», - прокомментировал другой военный.

Ни один из квадроциклов не достиг цели - вся колонна была уничтожена.

«Спасибо, ракета прилетела», - поблагодарил военный «Азова».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com