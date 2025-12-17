«Азов» ракетами разгромил колонну россиян на квадроциклах

«Азов» ракетами разгромил колонну россиян на квадроциклах1
17.12.2025
Оккупантов «согрели» на зимней прогулке.
На Добропольском направлении военнослужащие 1-го корпуса НГУ «Азов» 16 декабря зрелищно разгромили колонну вражеской техники вместе с личным составом при попытке штурма.
Армия РФ бросили в атаку оккупантов на 16 квадроциклах, которые растянулись «змеей» по дороге, потому были прекрасно видны БПЛА разведки и, конечно же, артиллеристам.
На видео, опубликовано в Telegram-канале «Украина 365», можно заметить в кадре не менее 6 квадроциклов и солдат РФ, передвигающихся рядом, по которым систематически наносят ракетные удары.
«Полет ракеты до цели 1 минута и 10 секунд», - сообщает голос военного за кадром.
Серия точных и мощных попаданий превращает вражеский транспорт и оккупантов в горящие шары.
«Как видим, металл натягивается», - прокомментировал другой военный.
Ни один из квадроциклов не достиг цели - вся колонна была уничтожена.
«Спасибо, ракета прилетела», - поблагодарил военный «Азова».