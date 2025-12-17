В одном из районов Беларуси гуляет голодный медведь
- 17.12.2025, 14:06
- 1,194
Животное представляет опасность.
В Иканском лесничестве Борисовского района зафиксированы свежие следы молодого медведя. Их обнаружили в разгар зимы, что специалисты расценивают как тревожный сигнал. По данным Борисовского опытного лесхоза, речь может идти о медведе-шатуне – животном, которое преждевременно вышло из спячки и представляет повышенную опасность.
В Telegram-канале лесхоза рассказали, что следы двухлетнего медведя заметили в квартале 41. Они чётко отпечатались на свежем снегу. Для лесников это однозначный признак того, что зверь покинул берлогу и начал передвигаться по лесу. Специалисты подчеркнули: зимой косолапые находятся в состоянии неглубокой спячки и могут просыпаться под воздействием внешних факторов.
Кроме того, в лесхозе не исключили, что молодой самец осенью не смог накопить достаточный жировой запас. Причиной могли стать слабый урожай ягод, орехов и желудей, а также неудачно выбранная берлога – подтопленная или плохо укрытая.