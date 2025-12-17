В одном из районов Беларуси гуляет голодный медведь 17.12.2025, 14:06

1,194

Животное представляет опасность.

В Иканском лесничестве Борисовского района зафиксированы свежие следы молодого медведя. Их обнаружили в разгар зимы, что специалисты расценивают как тревожный сигнал. По данным Борисовского опытного лесхоза, речь может идти о медведе-шатуне – животном, которое преждевременно вышло из спячки и представляет повышенную опасность.

В Telegram-канале лесхоза рассказали, что следы двухлетнего медведя заметили в квартале 41. Они чётко отпечатались на свежем снегу. Для лесников это однозначный признак того, что зверь покинул берлогу и начал передвигаться по лесу. Специалисты подчеркнули: зимой косолапые находятся в состоянии неглубокой спячки и могут просыпаться под воздействием внешних факторов.

Кроме того, в лесхозе не исключили, что молодой самец осенью не смог накопить достаточный жировой запас. Причиной могли стать слабый урожай ягод, орехов и желудей, а также неудачно выбранная берлога – подтопленная или плохо укрытая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com