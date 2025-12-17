закрыть
В Беларуси вводят новые ограничения на снятие наличных

  • 17.12.2025, 14:28
В Беларуси вводят новые ограничения на снятие наличных
Фото: Reuters

О лимитах объявил еще один банк.

«Банк БелВЭБ» с 19 декабря ввел ограничения для физлиц на снятие наличных по карточкам бесконтактным способом. Об этом сообщается на сайте финучреждения, пишет «Зеркало».

«Ограничения распространяются на операции снятия наличных денежных средств по карточкам банка с использованием технологии NFC, в том числе через цифровые копии карт (токенов) в платежных сервисах (Белкарт Pay и другие), в банкоматах «Банка БелВЭБ» и других банков», — уточнили в финучреждении.

Лимит в сутки зависит от валюты счета:

на территории Беларуси — 1000 рублей, 300 долларов или евро;

за границей — 500 рублей, 150 долларов или евро.

«Данные лимиты не подлежат изменению по инициативе клиента», — сообщает финучреждение.

Банк поясняет, что принял такое решение для «повышения безопасности использования платежных инструментов и предотвращения случаев мошенничества».

Ранее некоторые другие банки также ввели подобные ограничения.

