В Витебске часть вокзала уйдет с молотка
- 17.12.2025, 14:59
- 1,298
Само здание было построено еще в 1960 году.
Трехэтажное административное здание Витебского отделения Белорусской железной дороги – это самый дорогой объект госимущества, выставленный на продажу за все последние годы на Витебщине.
Оценочная стоимость объекта составляет более 8 млн рублей.
Само здание было построено еще в 1960 году, но после проведения реконструкции в 2010 году оно существенно преобразилось и приобрело современный привлекательный вид, сообщается на сайте Витебского облисполкома.
В состав корпуса входили кассы региональных линий, которые сейчас переехали в основное здание вокзала. Также здесь на первом этаже расположены продуктовый магазин, парикмахерская, имеются складские помещения.
На втором и третьем этажах расположены кафе, кондитерский цех и административные помещения. Многие площади, благодаря удачному расположению, сейчас сданы в аренду.
Общая площадь корпуса составляет 2725 кв. метров.