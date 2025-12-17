закрыть
17 декабря 2025, среда, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Витебске часть вокзала уйдет с молотка

  • 17.12.2025, 14:59
  • 1,298
В Витебске часть вокзала уйдет с молотка

Само здание было построено еще в 1960 году.

Трехэтажное административное здание Витебского отделения Белорусской железной дороги – это самый дорогой объект госимущества, выставленный на продажу за все последние годы на Витебщине.

Оценочная стоимость объекта составляет более 8 млн рублей.

Само здание было построено еще в 1960 году, но после проведения реконструкции в 2010 году оно существенно преобразилось и приобрело современный привлекательный вид, сообщается на сайте Витебского облисполкома.

В состав корпуса входили кассы региональных линий, которые сейчас переехали в основное здание вокзала. Также здесь на первом этаже расположены продуктовый магазин, парикмахерская, имеются складские помещения.

На втором и третьем этажах расположены кафе, кондитерский цех и административные помещения. Многие площади, благодаря удачному расположению, сейчас сданы в аренду.

Общая площадь корпуса составляет 2725 кв. метров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров