Politico: Россия загнала себя в ловушку из-за фатальной ошибки Путина

Politico: Россия загнала себя в ловушку из-за фатальной ошибки Путина2
- 17.12.2025, 15:21
Теперь шансы Москвы отсудить у Европы замороженные активы Центробанка близки к нулю.
Вероятность того, что Россия сможет успешно оспорить в судах заморозку и возможную передачу Украине активов российского Центробанка, ничтожно мала. К такому выводу пришли юристы в двух независимых правовых заключениях, на которые ссылается издание Politico.
Речь идет о примерно 210 млрд евро, замороженных в Европе, прежде всего в бельгийской финансовой инфраструктуре Euroclear. Теперь Россия практически не имеет юридических инструментов, чтобы этому помешать.
Россия допустила фатальную ошибку
Ключевая причина нынешнего положения — сознательный выход России из системы международного права. Еще до начала полномасштабной войны Москва объявила приоритет национального законодательства. После вторжения в Украину этот процесс ускорился.
В марте 2022 года Россия покинула Совет Европы, а в сентябре окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Всего было прекращено действие около 20 международных договоров. Юристы подчеркивают: риски для Европы минимальны.
Международные суды не вариант
Попытки обратиться в международные судебные инстанции также выглядят бесперспективными. Главная причина: Россия сама не признает их юрисдикцию.
«Иск, поданный в суд ЕС, Международный суд или аналогичную структуру, изначально обречен, поскольку Россия отказывается признавать эти органы», — говорится в заключении Covington & Burling. Таким образом, юридических рычагов у Москвы попросту нет.
Иски России обречены
Юридические заключения подготовили международная фирма Covington & Burling и группа экспертов, связанных со Стэнфордским университетом, Киевской школой экономики и немецкой юридической компанией Bender Harrer Krevet.
Их вывод однозначен: Россия не сможет найти суд, который согласился бы рассматривать иск против Бельгии или Euroclea и, тем более, вынести решение в пользу Москвы.