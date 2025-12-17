Politico: Россия загнала себя в ловушку из-за фатальной ошибки Путина 2 17.12.2025, 15:21

Теперь шансы Москвы отсудить у Европы замороженные активы Центробанка близки к нулю.

Вероятность того, что Россия сможет успешно оспорить в судах заморозку и возможную передачу Украине активов российского Центробанка, ничтожно мала. К такому выводу пришли юристы в двух независимых правовых заключениях, на которые ссылается издание Politico.

Речь идет о примерно 210 млрд евро, замороженных в Европе, прежде всего в бельгийской финансовой инфраструктуре Euroclear. Теперь Россия практически не имеет юридических инструментов, чтобы этому помешать.

Россия допустила фатальную ошибку

Ключевая причина нынешнего положения — сознательный выход России из системы международного права. Еще до начала полномасштабной войны Москва объявила приоритет национального законодательства. После вторжения в Украину этот процесс ускорился.

В марте 2022 года Россия покинула Совет Европы, а в сентябре окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Всего было прекращено действие около 20 международных договоров. Юристы подчеркивают: риски для Европы минимальны.

Международные суды не вариант

Попытки обратиться в международные судебные инстанции также выглядят бесперспективными. Главная причина: Россия сама не признает их юрисдикцию.

«Иск, поданный в суд ЕС, Международный суд или аналогичную структуру, изначально обречен, поскольку Россия отказывается признавать эти органы», — говорится в заключении Covington & Burling. Таким образом, юридических рычагов у Москвы попросту нет.

Иски России обречены

Юридические заключения подготовили международная фирма Covington & Burling и группа экспертов, связанных со Стэнфордским университетом, Киевской школой экономики и немецкой юридической компанией Bender Harrer Krevet.

Их вывод однозначен: Россия не сможет найти суд, который согласился бы рассматривать иск против Бельгии или Euroclea и, тем более, вынести решение в пользу Москвы.

