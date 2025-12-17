В Беларуси изменили арендную плату за землю 17.12.2025, 15:55

1,240

Что изменится.

В Беларуси скорректирован размер арендной платы за земельные участки, которые находятся в государственной собственности. Соответствующий указ (№439 т 17 декабря 2025-го) подписал Лукашенко, сообщила пресс-служба диктатора.

Указом устанавливается размер арендной платы - равный размеру земельного налога, который исчисляется согласно налоговому законодательству. При этом для плательщиков сохранены льготы по земельному налогу, которые предусматривает Налоговый кодекс.

Еще сохранены действующие на данный момент сроки уплаты арендной платы и сроки предоставления юрлицами сумм арендной платы в налоговую.

При этом договоры аренды следует привести в соответствие с новым указом. Это будет осуществляться постепенно по мере поступления заявлений от арендаторов, в случаях продления сроков аренды земли, и если местные власти (администрации свободных экономических зон) приняли решение о госрегистрации предоставленных в аренду участков.

В документе сказано, что с 1 января 2026-го положения указа будут применимы ко всем земельным участкам в госсобственности, а также предоставленным в аренду местными властями или администрациями СЭЗ.

Как отметили в пресс-службе правителя, предусмотренные указом меры позволят совершенствовать систему взимания арендной платы за земельные участки и создать равные условия для всех землепользователей независимо от вида прав на землю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com