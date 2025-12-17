закрыть
17 декабря 2025, среда, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве взвыли из-за перехода Казахстана на стандарты НАТО

2
  • 17.12.2025, 16:03
  • 1,810
В Москве взвыли из-за перехода Казахстана на стандарты НАТО

Тревогу забил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне.

Решение Казахстана наладить на своей территории производство артиллерийских снарядов стандарта НАТО — это «недружественный» шаг по отношению к России, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Мы стараемся не замечать, как братская с виду республика резво отказалась не только от русского языка, но и от кириллицы. Как устраивают «юрты незламности», поддерживая Украину. А теперь вот — переходят на натовские стандарты боеприпасов, очевидно, собираясь в будущем отказаться от российских образцов вооружения, заменив их западными», — сказал Журавлев «Газете.ру».

Депутат напомнил, что в 1992 году Казахстан включили в Совет североатлантического сотрудничества, а в 1994-м страна заключила рамочный договор с НАТО под названием «Партнерство во имя мира». «Сразу возникает вопрос — а почему НАТО так интересуется именно Казахстаном? Может, потому что он граничит с Россией, и из этой страны можно устроить очередной русофобский форпост? <…> Все мы знаем, чем такое сотрудничество с НАТО обернулось для Киева», — сказал Журавлев.

Ранее высокопоставленный казахстанский военный сообщил телеканалу RTVI, что боеспособность армии страны на данный момент зависит от складов вооружения, оставшихся с советских времен, а также российских поставок. Чтобы обеспечивать себя снарядами, Казахстан в рамках национального проекта ASPAN решил построить четыре военных завода, которые будут выпускать артиллерийские боеприпасы и мины не только российских образцов, но и стандартов НАТО. Общая стоимость проекта составляет около $1 млрд, а первый завод заработает уже в 2027 году.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров