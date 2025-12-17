закрыть
Глава аппарата Белого дома: Трамп не дремлет

  • 17.12.2025, 16:18
Глава аппарата Белого дома: Трамп не дремлет

Президент США просто закрывает глаза и откидывает голову.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс опровергла сообщения о том, что президент США Дональд Трамп засыпает во время официальных мероприятий. По ее словам, когда президент закрывает глаза на совещаниях, это не означает, что он спит, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Он не спит. Он просто закрывает глаза и откидывает голову — с ним все в порядке», — заявила Уайлс.

Комментарии прозвучали на фоне обсуждений в СМИ после телевизионного заседания кабинета министров 2 декабря, во время которого Трамп несколько раз был замечен с закрытыми глазами. Запись встречи вызвала активные обсуждения в соцсетях.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее также выступила в защиту президента, подчеркнув, что он «внимательно слушал и руководил трехчасовым заседанием кабинета». По ее словам, администрация продемонстрировала значительные достижения за первые месяцы работы.

Ранее Трамп также оказывался в центре внимания из-за аналогичных эпизодов — в частности, во время выступлений в Овальном кабинете и еще в 2024 году на одном из заседаний суда по уголовному делу. Тогда журналисты сообщали, что президент выглядел дремлющим.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что спит мало, и критиковал своего предшественника Джо Байдена, утверждая, что тот «спит постоянно».

