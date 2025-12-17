Глава аппарата Белого дома: Трамп не дремлет 17.12.2025, 16:18

Президент США просто закрывает глаза и откидывает голову.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс опровергла сообщения о том, что президент США Дональд Трамп засыпает во время официальных мероприятий. По ее словам, когда президент закрывает глаза на совещаниях, это не означает, что он спит, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Он не спит. Он просто закрывает глаза и откидывает голову — с ним все в порядке», — заявила Уайлс.

Комментарии прозвучали на фоне обсуждений в СМИ после телевизионного заседания кабинета министров 2 декабря, во время которого Трамп несколько раз был замечен с закрытыми глазами. Запись встречи вызвала активные обсуждения в соцсетях.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее также выступила в защиту президента, подчеркнув, что он «внимательно слушал и руководил трехчасовым заседанием кабинета». По ее словам, администрация продемонстрировала значительные достижения за первые месяцы работы.

Ранее Трамп также оказывался в центре внимания из-за аналогичных эпизодов — в частности, во время выступлений в Овальном кабинете и еще в 2024 году на одном из заседаний суда по уголовному делу. Тогда журналисты сообщали, что президент выглядел дремлющим.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что спит мало, и критиковал своего предшественника Джо Байдена, утверждая, что тот «спит постоянно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com