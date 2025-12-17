Спецдокладчик ООН: В Беларуси продолжаются репрессии 1 17.12.2025, 16:54

Нил Муйжниекс

Нилс Муйжниекс вспомнил о Николае Статкевиче.

В Беларуси не поменялась практика политических репрессий, поэтому не стоит быть чрезмерно оптимистичными. Об этом заявил спецдокладчик ООН по нашей стране Нилс Муйжниекс, комментируя освобождение 123 узников, которое состоялось 13 декабря.

«Многие из освобожденных, включая политиков, правозащитников, журналистов, адвокатов, профсоюзных деятелей и гражданских активистов, были осуждены без справедливого судебного разбирательства в наказание за свою профессиональную деятельность или за осуществление гражданских и политических прав. Недавние освобождения сопровождались высылкой в другие страны, а те, кому после освобождения разрешили остаться в Беларуси, оказались под жестким режимом наблюдения и были лишены возможности вернуться на квалифицированный рынок труда», — подчеркнул спецдокладчик ООН.

Он напомнил, что параллельно с освобождением политзаключенных режим Лукашенко продолжает задержания и преследование по политическим мотивам.

Муйжниекс отметил, что в государственных СМИ освобождения были показаны как «помилование», однако лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич, отказавшийся покинуть страну, был задержан и вновь заключён. На некоторых других недавно освобожденных людей заочно начали новые уголовные дела.

