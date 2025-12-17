закрыть
17 декабря 2025, среда, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как вторжение России влияет на украинскую молодежь

3
  • 17.12.2025, 17:06
  • 1,376
Как вторжение России влияет на украинскую молодежь
Иллюстративное фото

В стране растет патриотизм.

С начала полномасштабного вторжения России школы и детские учреждения неоднократно страдали от ударов или закрывались из-за угрозы безопасности. По данным ЮНИСЕФ, почти миллион детей были вынуждены перейти на онлайн-обучение, а многие школы закрыты или работают с перебоями из-за воздушной тревоги, пишет Bellingcat (перевод — сайт Charter97.org).

В Харьковской области зафиксировано наибольшее число повреждений образовательных учреждений. Только в Харькове и окрестностях пострадали как минимум 26 школ, детских садов и университетов, еще 36 объектов были косвенно затронуты ударами.

Психологи отмечают серьезное влияние войны на психическое здоровье детей. Среди подростков фиксируются страх, тревога, суицидальные мысли и травмы от потери близких. При этом наблюдается рост патриотизма и стремления поддерживать страну: молодежь участвует в волонтерских проектах, помогает пострадавшим и активно интересуется событиями в стране.

Кроме школ, страдают и места для досуга: бассейны, спортивные площадки, музеи и парки регулярно оказываются под ударами. Для поддержки детей создаются центры устойчивости — их более 300 по всей стране, еще столько же планируется открыть в следующем году.

В Харькове открываются подземные школы, позволяющие детям посещать занятия лично по ротационной системе и продолжать обучение дистанционно. Такой подход помогает обеспечить образование для 1,400 детей, даже в условиях постоянной угрозы.

Несмотря на разрушения и стресс, украинская молодежь ищет возможности для общения и надежду на будущее. 15-летний подросток из Балаклеи Богдан Левчиков рассказал о друзьях, с которыми общается онлайн, и о планах встретиться с ними в реальной жизни.

Для многих детей война отняла детство, но сохраняется вера в возможность вернуть радость, общение и поддерживать родину.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров