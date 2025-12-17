Как вторжение России влияет на украинскую молодежь 3 17.12.2025, 17:06

1,376

Иллюстративное фото

В стране растет патриотизм.

С начала полномасштабного вторжения России школы и детские учреждения неоднократно страдали от ударов или закрывались из-за угрозы безопасности. По данным ЮНИСЕФ, почти миллион детей были вынуждены перейти на онлайн-обучение, а многие школы закрыты или работают с перебоями из-за воздушной тревоги, пишет Bellingcat (перевод — сайт Charter97.org).

В Харьковской области зафиксировано наибольшее число повреждений образовательных учреждений. Только в Харькове и окрестностях пострадали как минимум 26 школ, детских садов и университетов, еще 36 объектов были косвенно затронуты ударами.

Психологи отмечают серьезное влияние войны на психическое здоровье детей. Среди подростков фиксируются страх, тревога, суицидальные мысли и травмы от потери близких. При этом наблюдается рост патриотизма и стремления поддерживать страну: молодежь участвует в волонтерских проектах, помогает пострадавшим и активно интересуется событиями в стране.

Кроме школ, страдают и места для досуга: бассейны, спортивные площадки, музеи и парки регулярно оказываются под ударами. Для поддержки детей создаются центры устойчивости — их более 300 по всей стране, еще столько же планируется открыть в следующем году.

В Харькове открываются подземные школы, позволяющие детям посещать занятия лично по ротационной системе и продолжать обучение дистанционно. Такой подход помогает обеспечить образование для 1,400 детей, даже в условиях постоянной угрозы.

Несмотря на разрушения и стресс, украинская молодежь ищет возможности для общения и надежду на будущее. 15-летний подросток из Балаклеи Богдан Левчиков рассказал о друзьях, с которыми общается онлайн, и о планах встретиться с ними в реальной жизни.

Для многих детей война отняла детство, но сохраняется вера в возможность вернуть радость, общение и поддерживать родину.

