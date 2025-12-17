«Корабли РФ в Черном море ждет новая опасность» 17.12.2025, 17:18

Командование Черноморского флота РФ сейчас находится в отчаянии.

Украинские подводные беспилотники могут находиться в засаде и поражать российские корабли, когда те будут выходить из Новороссийска в Чёрное море.

Об этом КИЕВ24 заявил капитан 1 ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Андрей Рыженко, комментируя поражение российской субмарины типа «Варшавянка» дронами СБУ Sub Sea Baby, пишет unian.net.

Рыженко отметил, что то, что Силы обороны провели такую удачную операцию, означает, что они смогли пройти в очень защищённый контур пункта базирования. По его мнению, командование Черноморского флота РФ сейчас «в отчаянии» и оценивает возникшую угрозу.

Как пояснил специалист, украинским подводным дронам не обязательно наносить удары по пунктам базирования РФ.

«Они (дроны — прим.) могут быть в засаде, на внешнем рейде — ожидать, когда корабли выйдут в море… Это очень серьёзная угроза, она неожиданна для противника», — подчеркнул эксперт.

По его словам, поражённая субмарина «Варшавянка» относится к новым российским боевым кораблям — носителям крылатых ракет морского базирования «Калибр», которыми оккупанты довольно часто бьют по Украине.

