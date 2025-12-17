Белорусские рыбаки по всей стране хвастаются уникальными уловами 17.12.2025, 17:37

1,132

Иллюстративное фото: Onliner

Дело в погоде.

По всей Беларуси людям изо дня в день удаётся поймать крупную рыбу. Этому поспособствовала погода, сообщает портал Fishing.by.

Столбик термометра для середины декабря аномально высок, однако дело не только в этом.

Недавно наблюдалось и похолодание — водоёмы покрылись льдом.

Потепление наступило быстро, заводи снова стали открытыми, но поведение рыбы изменилось. Речь идёт прежде всего о хищниках, которые уже перешли на зимний режим охоты.

Опытные рыбаки знают, что в такой период та же щука активно подходит к берегу. Там её уже поджидают спиннинги с приманками, и рыба жадно их заглатывает. Подобная ситуация характерна для середины октября, но с той разницей, что сейчас на мелководье вместо «травянки» можно поймать по-настоящему крупную щуку.

Трофейная щука с Волпы, поймана на резину. Фото: Сергей / Fishing.by

Голавль на микроджиг 15 декабря. Неман. Фото: Алексей / Fishing.by

Впрочем, по отчётам спиннингистов видно, что попадается не только она. Неплохо ловятся окунь, крупный судак и даже голавль.

Судак на 6 кг. Мухавец. Брест. Фото: Александр Гурский / Fishing.by

