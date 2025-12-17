Премьер Британии предупредил российского олигарха Абрамовича 17.12.2025, 17:47

Роман Абрамович

Ему пригрозили судом.

Подсанкционному российскому миллиардеру Роману Абрамовичу грозит судебное разбирательство, если он не направит Украине средства, вырученные от продажи футбольного клуба «Челси». Речь идёт о 2,5 млрд фунтов стерлингов, или около 3,09 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, слова которого приводит издание The Guardian.

Лондон намерен выдать официальные инструкции по переводу денег, полученных от сделки с «Челси», на гуманитарные нужды Украины. Стармер подчеркнул, что для Абрамовича это последний шанс выполнить взятые обязательства — в противном случае власти готовы обратиться в суд.

«Моё сообщение Абрамовичу таково: время истекает, выполните взятое на себя обязательство и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина», — заявил британский премьер.

Абрамович объявил о намерении продать «Челси» в начале марта 2022 года и уже в мае завершил сделку, выручив за клуб 5,4 млрд долларов. Тогда он предложил создать благотворительный фонд, в который должны были поступить все чистые доходы от продажи и который планировалось направить на помощь жертвам войны в Украине.

Британское правительство выдало миллиардеру лицензию на продажу «Челси» при условии, что средства будут использованы для поддержки пострадавших от войны в Украине.

В настоящее время деньги от сделки остаются замороженными на банковском счёте компании Fordstam Ltd — бывшей материнской структуры «Челси», принадлежащей Абрамовичу.

