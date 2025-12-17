Сколько белорусов работает в польской экономике?
- 17.12.2025, 17:58
Это вторая по численности группа после украинцев.
Главное статистическое управление Польши обновило статистику по гастарбайтерам в своей экономике. Доля белорусских граждан по состоянию на конец июня составляла 10,8% всех иностранных работников в Польше или примерно 119 тыс. человек.
Это вторая по численности группа после украинцев, отмечает devby.io. Их насчитывалось 735,1 тыс. человек, то есть почти 67% всех иностранцев.
На третьем месте находятся грузины 2,3%, далее — граждане Индии (2%), Колумбии (1,6%) и Филиппин (1,4%).
По данным Главного статистического управления (GUS) Польши, количество работающих здесь иностранцев стабильно растёт. На конец июня 2025 года на польском рынке труда их было 1 099,5 тысяч — на 6,5% больше, чем годом ранее.