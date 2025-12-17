закрыть
17 декабря 2025, среда, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько белорусов работает в польской экономике?

  • 17.12.2025, 17:58
Сколько белорусов работает в польской экономике?

Это вторая по численности группа после украинцев.

Главное статистическое управление Польши обновило статистику по гастарбайтерам в своей экономике. Доля белорусских граждан по состоянию на конец июня составляла 10,8% всех иностранных работников в Польше или примерно 119 тыс. человек.

Это вторая по численности группа после украинцев, отмечает devby.io. Их насчитывалось 735,1 тыс. человек, то есть почти 67% всех иностранцев.

На третьем месте находятся грузины 2,3%, далее — граждане Индии (2%), Колумбии (1,6%) и Филиппин (1,4%).

По данным Главного статистического управления (GUS) Польши, количество работающих здесь иностранцев стабильно растёт. На конец июня 2025 года на польском рынке труда их было 1 099,5 тысяч — на 6,5% больше, чем годом ранее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров