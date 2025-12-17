закрыть
17 декабря 2025, среда
The Economist: США дают Украине осторожную надежду

  • 17.12.2025, 18:04
The Economist: США дают Украине осторожную надежду

Последние мирные предложения лишь немного приблизились к тому, что нужно Украине и Европе.

Переговоры между представителями США, Украины и европейских стран, прошедшие в Берлине, позволили немного приблизиться к возможному прекращению войны, однако ключевые вопросы остаются нерешенными. Европейские и украинские лидеры заявили о прогрессе в согласовании пакета гарантий безопасности и экономической поддержки Украины после прекращения боевых действий, но детали этих договоренностей пока размыты и требуют дальнейших переговоров, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о так называемых «гарантиях, аналогичных НАТО». Украина не получит членство в альянсе, но США и европейские страны могут взять на себя обязательства, напоминающие статью 5 НАТО о коллективной обороне. При этом американская сторона подчеркивает, что размещения войск США на территории Украины не планируется. Возможные меры поддержки в случае новой агрессии России могут включать военную, разведывательную, экономическую и дипломатическую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны согласовали около 90% позиций. По его словам, если Россия отвергнет новые предложения, Вашингтон может усилить санкции и расширить военную помощь Киеву. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил редкий оптимизм, отметив, что стороны «ближе к миру, чем когда-либо раньше».

Экономический блок переговоров предусматривает масштабную программу восстановления Украины при участии Всемирного банка и европейских стран, а также перспективу вступления в ЕС. Однако остается неясным, в какой степени будут использованы замороженные российские активы на сумму около 247 млрд долларов: внутри ЕС по этому вопросу нет единства, а США относятся к идее конфискации сдержанно.

Самым сложным остается территориальный вопрос. Россия настаивает на передаче ей всего Донбаса, тогда как Киев категорически отвергает любые уступки суверенитета. В итоге, несмотря на дипломатический прогресс, судьба возможного перемирия по-прежнему зависит от позиции Москвы, которая пока не участвовала в обсуждении новых предложений.

