17 декабря 2025, среда
Украинская Рада приняла закон о статусе добровольцев

1
  • 17.12.2025, 18:20
  • 2,056
Украинская Рада приняла закон о статусе добровольцев

Хорошая новость для белорусских бойцов.

Верховная Рада утвердила законопроект №14052, регулирующий правовой статус и медицинское обеспечение иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину. За документ во втором чтении и в целом проголосовал 291 народный депутат. Новый закон обновляет правила прохождения службы по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии, сообщают украинские СМИ.

Ключевой новацией документа есть урегулирование вопросов проживания иностранных добровольцев на территории государства. Теперь они имеют право на получение вида на временное проживание, которое будет действовать в течение всего срока контракта и еще три месяца после его завершения. При этом закон позволяет использовать для оформления документов даже те паспорта, срок действия которых истек или нуждаются в замене, если военнослужащий не может обратиться в государственные органы своей страны.

Законопроект также определяет пределы социальной защиты для этой категории бойцов. На иностранцев и лиц без гражданства будет распространяться право на денежное довольствие, получение медицинской помощи и предоставление отпусков. В то же время, закон ограничивает применение норм общего законодательства о социальной защите военнослужащих, фокусируясь именно на этих базовых гарантиях.

Кроме того, документ устанавливает четкие сроки для оформления удостоверений лицам, заключившим контракты до вступления закона в силу. Также предусмотрено ускорение процедур для реализации права на получение украинского гражданства теми, кто встал на защиту суверенитета Украины.

Закон послужит поддержкой в решении практических и правовых проблем, с которыми сталкиваются белорусские добровольцы: от легализации пребывания до социальных гарантий и защиты их прав. За документ проголосовал 291 депутат.

