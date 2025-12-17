Путину показали карту с ошибкой

Путину показали карту с ошибкой2
17.12.2025
- 2,462
Белоусов наврал главе Кремля об успехах российской армии.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, выступая перед российским диктатором Владимиром Путиным на расширенной коллегии ведомства, рассказал о так называемых успехах России в 2025 году. В частности, Белоусов заявил о захвате села Малая Токмачка в Запорожской области, которое, по данным аналитиков, все еще находится под контролем украинских военных.
На это обратило внимание российское издание «Агентство.Новости».
Глава минобороны страны-агрессора врал Путину, что группировка Днепр наступает на Ореховском направлении, взяла под контроль Малую Токмачку и ведет бои на подступах к городу Орехов.
«Взятие под контроль этого населенного пункта создаст благоприятные условия для дальнейшего наступления на северо-западе Запорожской области», — заявлял Белоусов.
Слова российского министра проиллюстрировали картой линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Однако село Малая Токмачка на карте было обозначено с ошибкой и не соответствовало его реальному расположению, заявил военный аналитик Кирилл Михайлов и сотрудник аналитической группы Conflict Intelligence Team (CIT).