TIME: Самое время разоблачить блеф Кремля 17.12.2025, 18:42

Позиции Путина значительно слабее, чем это представляется.

Затянувшиеся переговоры по мирному урегулированию войны в Украине демонстрируют глубокие разногласия между сторонами. Несмотря на участие США, Украины и ведущих европейских стран, вопросы территориальных уступок, контроля над Донбасом и гарантий безопасности по-прежнему остаются камнем преткновения. Путин так и не обозначил публично условия, на которые готов пойти, продолжая тактику затягивания и выдвижения новых требований, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

При этом ряд экспертов считает, что позиции Москвы значительно слабее, чем это представляется. Российская экономика испытывает серьезное давление из-за санкций и войны. По оценкам аналитиков, рост ВВП России в 2025 году может составить менее 1%, а бюджетный дефицит вырос до примерно 3% ВВП. Военные расходы достигли 6–8% экономики — максимального уровня со времен холодной войны, а ликвидные активы Фонда национального благосостояния сократились почти втрое по сравнению с 2022 годом.

Доходы от экспорта энергоносителей, обеспечивающие около 60% бюджетных поступлений, снижаются на фоне санкций и ударов по нефтяной инфраструктуре. По данным аналитиков, экспортная выручка от нефти упала примерно на 50% за год. Дополнительным фактором давления стала утрата человеческого капитала: с 2022 года из гражданской экономики выбыли более миллиона работников из-за мобилизации и эмиграции.

На этом фоне критики текущей линии Вашингтона полагают, что Россия «переигрывает» свои возможности, а Украина при поддержке США и Европы располагает большими рычагами влияния, чем принято считать. По их мнению, именно сейчас Соединенным Штатам следует занять более жесткую позицию и проверить готовность Кремля к реальным компромиссам, а не к очередному раунду затяжных переговоров.

