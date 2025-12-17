закрыть
17 декабря 2025, среда, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские депутаты потребовали отстранить футбольные клубы Беларуси от УЕФА

2
  • 17.12.2025, 18:50
Украинские депутаты потребовали отстранить футбольные клубы Беларуси от УЕФА

И ограничить въезд белорусских спортсменов.

Верховная Рада обратилась к главам государств, парламентов, правительств демократических стран Европы и к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом запретить участие сборных и клубов Беларуси в международных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

Соответствующее постановление поддержал на голосовании, прошедшем 17 декабря, 271 народный депутат, пишет «Интерфакс-Украина».

Рада предложила УЕФА принять решение об отстранении белорусских команд до окончания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды.

Верховная Рада также призвала европейские государства ограничить въезд белорусских спортсменов и делегаций до прекращения войны.

В пояснительной записке отмечается, что агрессия России против Украины осуществляется при прямой политической, военной и логистической поддержке Беларуси, которая предоставила свою территорию для размещения российских войск и создания плацдарма для вторжения.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров