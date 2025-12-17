Украинские депутаты потребовали отстранить футбольные клубы Беларуси от УЕФА

Украинские депутаты потребовали отстранить футбольные клубы Беларуси от УЕФА2
- 17.12.2025, 18:50
И ограничить въезд белорусских спортсменов.
Верховная Рада обратилась к главам государств, парламентов, правительств демократических стран Европы и к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом запретить участие сборных и клубов Беларуси в международных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.
Соответствующее постановление поддержал на голосовании, прошедшем 17 декабря, 271 народный депутат, пишет «Интерфакс-Украина».
Рада предложила УЕФА принять решение об отстранении белорусских команд до окончания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды.
Верховная Рада также призвала европейские государства ограничить въезд белорусских спортсменов и делегаций до прекращения войны.
В пояснительной записке отмечается, что агрессия России против Украины осуществляется при прямой политической, военной и логистической поддержке Беларуси, которая предоставила свою территорию для размещения российских войск и создания плацдарма для вторжения.