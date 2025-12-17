закрыть
17 декабря 2025, среда, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главную елку Добруша спилили во дворе местной жительницы

  • 17.12.2025, 19:03
Главную елку Добруша спилили во дворе местной жительницы

Дереву было 22 года.

Ранее новогоднее дерево в Добруше привозили из леса, а в этом году его взяли с частного подворья. Жительница улицы Советской Слава Добродеева сама обратилась в диспетчерскую «Добрушского коммунальника» с предложением поставить в центре города ель, которая росла у нее во дворе, пишет «Добрушскі край».

— Этому дереву 22 года, — рассказала ветеран педагогического труда. — А появилось оно здесь благодаря моему мужу Евгению Антоновичу. Он нашел маленький аккуратный саженец в лесу неподалеку и решил, что частичка праздника должна быть в каждом нашем дне.

За свою большую жизнь елка была и тентом от солнца в жару, и квартирой для птиц, которые целыми стайками оккупировали ее ветки, и самым что ни на есть новогодним декором с гирляндами и стеклянными игрушками.

По словам собеседницы, ее муж даже строил с внуками под колючей кроной городки из снега. Потехи было!

— Память останется со мной, но захотелось подарить такие же позитивные, теплые эмоции и землякам, — улыбается Слава Добродеева.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров