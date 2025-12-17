Главную елку Добруша спилили во дворе местной жительницы 17.12.2025, 19:03

Дереву было 22 года.

Ранее новогоднее дерево в Добруше привозили из леса, а в этом году его взяли с частного подворья. Жительница улицы Советской Слава Добродеева сама обратилась в диспетчерскую «Добрушского коммунальника» с предложением поставить в центре города ель, которая росла у нее во дворе, пишет «Добрушскі край».

— Этому дереву 22 года, — рассказала ветеран педагогического труда. — А появилось оно здесь благодаря моему мужу Евгению Антоновичу. Он нашел маленький аккуратный саженец в лесу неподалеку и решил, что частичка праздника должна быть в каждом нашем дне.

За свою большую жизнь елка была и тентом от солнца в жару, и квартирой для птиц, которые целыми стайками оккупировали ее ветки, и самым что ни на есть новогодним декором с гирляндами и стеклянными игрушками.

По словам собеседницы, ее муж даже строил с внуками под колючей кроной городки из снега. Потехи было!

— Память останется со мной, но захотелось подарить такие же позитивные, теплые эмоции и землякам, — улыбается Слава Добродеева.

