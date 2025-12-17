Путин обещает довести «СВО» до конца 9 17.12.2025, 19:06

Владимир Путин

Диктатор РФ намерен продолжать войну против Украины.

Все цели «специальной военной операции», объявленные в 2022 году, будут выполнены, заявил диктатор России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ.

«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но, если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — сказал он.

