Владислав Колячонок будет выступать за «Бостон»

  • 17.12.2025, 19:15
Владислав Колячонок будет выступать за «Бостон»
Владислав Колячонок

Контракт белорусского защитника рассчитан до конца сезона.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» забрал 24‑летнего защитника сборной Беларуси Владислава Колячонка с драфта отказов, куда ранее его выставил «Даллас Старз», пишет «Белорусский хоккей».

Колячонок перешел в «Бостон» без какой-либо компенсации. В случае отсутствия заявок он должен был отправиться в фарм-клуб «Далласа».

В текущем сезоне НХЛ 23‑летний защитник провел 11 матчей за «Старз», набрал 3 (1+2) очка и завершил отрезок с показателем полезности «+3».

Всего в НХЛ Владислав Колячонок сыграл 85 матчей, выступая за «Аризону», «Юту», «Питтсбург» и «Даллас». В его активе 17 (5+12) очков.

Контракт белорусского защитника рассчитан до конца сезона с зарплатой $775 000.

На данный момент в «Бостоне» в лазарете находятся сразу четыре защитника, что повлияло на решение клуба усилить линию обороны за счет драфта отказов.

«Бостон» с 38 баллами в 33 матчах занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.

В этом сезоне в НХЛ играет, помимо Колячонка, еще трое белорусов: Алексей Протас («Вашингтон»), Егор Шарангович («Калгари»), Артем Левшунов («Чикаго»). Илья Соловьев («Колорадо») и Никита Толопило («Ванкувер») были отправлены своими клубами в АХЛ.

