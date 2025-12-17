Ледяные туманы накрыли Минскую возвышенность 17.12.2025, 19:25

Фотофакт.

На Минской возвышенности в районе деревни Новоселье Минского района зафиксировали красивое погодное явление — ледяные туманы. Из-за них на ветвях деревьев образовались сложные отложения: местами их толщина превышает 10 мм, сообщает Telegram-канал «Метеовайб».

Ледяные туманы возникают при сочетании высокой влажности и отрицательной температуры воздуха. В отличие от обычного тумана, они состоят не из капелек воды, а из мельчайших ледяных кристаллов. Оседая на предметах, такие кристаллы образуют плотный иней и наледь — именно поэтому деревья, провода и ограждения выглядят «обросшими льдом».

Сейчас Беларусь остается во власти затянувшейся осени с туманами и дождями, однако ситуация постепенно меняется. Ранее Смартпресс уже писал, что период активных циклонов подходит к концу, а на смену им грядут антициклоны. Это открывает путь более холодному континентальному воздуху.

По прогнозам, уже на следующей неделе температура начнет снижаться. А ближе к Новому году, как ожидается, похолодание станет более ощутимым. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в период с 29 декабря по 5 января температура на большей части Европы, включая Беларусь, может опуститься ниже климатической нормы.

