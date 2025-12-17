закрыть
17 декабря 2025, среда, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ледяные туманы накрыли Минскую возвышенность

  • 17.12.2025, 19:25
Ледяные туманы накрыли Минскую возвышенность

Фотофакт.

На Минской возвышенности в районе деревни Новоселье Минского района зафиксировали красивое погодное явление — ледяные туманы. Из-за них на ветвях деревьев образовались сложные отложения: местами их толщина превышает 10 мм, сообщает Telegram-канал «Метеовайб».

Ледяные туманы возникают при сочетании высокой влажности и отрицательной температуры воздуха. В отличие от обычного тумана, они состоят не из капелек воды, а из мельчайших ледяных кристаллов. Оседая на предметах, такие кристаллы образуют плотный иней и наледь — именно поэтому деревья, провода и ограждения выглядят «обросшими льдом».

Сейчас Беларусь остается во власти затянувшейся осени с туманами и дождями, однако ситуация постепенно меняется. Ранее Смартпресс уже писал, что период активных циклонов подходит к концу, а на смену им грядут антициклоны. Это открывает путь более холодному континентальному воздуху.

По прогнозам, уже на следующей неделе температура начнет снижаться. А ближе к Новому году, как ожидается, похолодание станет более ощутимым. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в период с 29 декабря по 5 января температура на большей части Европы, включая Беларусь, может опуститься ниже климатической нормы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров