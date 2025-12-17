Белорусская гимнастка Мелитина Станюта сообщила о помолвке 1 17.12.2025, 19:47

Мелитина Станюта

Видео.

Известная белорусская гимнастка и медалистка чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта 17 декабря сообщила в Instagram о своем обручении, заметило «Зеркало».

«Oui!» — написала спортсменка под видео, где она демонстрирует кольцо, а после ее кружит в объятиях длинноволосый парень. Подробностей о своем избраннике Станюта не рассказала.

Oui означает «да» по-французски.

Снят ролик был на Староместской площади в Праге.

Мелитина Станюта — 32-летняя белорусская гимнастка, многократная призерка чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2015). Правнучка советской белорусской актрисы Стефании Станюты.

В 2020 году Мелитина подписала письмо спортсменов за новые честные выборы и против насилия белорусской власти.

«Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что когда-нибудь созрею для серьезных отношений. По крайней мере, пока не закончу со спортом — замуж точно не пойду», — рассказывала когда-то 18-летняя Станюта.

Спортивную карьеру она завершила в 2016 году, тогда же обсуждался ее роман с кикбоксером Виталием Гурковым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com