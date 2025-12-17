Белорусская гимнастка Мелитина Станюта сообщила о помолвке

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта сообщила о помолвке1
- 17.12.2025, 19:47
Видео.
Известная белорусская гимнастка и медалистка чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта 17 декабря сообщила в Instagram о своем обручении, заметило «Зеркало».
«Oui!» — написала спортсменка под видео, где она демонстрирует кольцо, а после ее кружит в объятиях длинноволосый парень. Подробностей о своем избраннике Станюта не рассказала.
Oui означает «да» по-французски.
Снят ролик был на Староместской площади в Праге.
Мелитина Станюта — 32-летняя белорусская гимнастка, многократная призерка чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2015). Правнучка советской белорусской актрисы Стефании Станюты.
В 2020 году Мелитина подписала письмо спортсменов за новые честные выборы и против насилия белорусской власти.
«Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что когда-нибудь созрею для серьезных отношений. По крайней мере, пока не закончу со спортом — замуж точно не пойду», — рассказывала когда-то 18-летняя Станюта.
Спортивную карьеру она завершила в 2016 году, тогда же обсуждался ее роман с кикбоксером Виталием Гурковым.