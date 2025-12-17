закрыть
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта сообщила о помолвке

1
  • 17.12.2025, 19:47
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта сообщила о помолвке
Мелитина Станюта

Видео.

Известная белорусская гимнастка и медалистка чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта 17 декабря сообщила в Instagram о своем обручении, заметило «Зеркало».

«Oui!» — написала спортсменка под видео, где она демонстрирует кольцо, а после ее кружит в объятиях длинноволосый парень. Подробностей о своем избраннике Станюта не рассказала.

Oui означает «да» по-французски.

Снят ролик был на Староместской площади в Праге.

Мелитина Станюта — 32-летняя белорусская гимнастка, многократная призерка чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2015). Правнучка советской белорусской актрисы Стефании Станюты.

В 2020 году Мелитина подписала письмо спортсменов за новые честные выборы и против насилия белорусской власти.

«Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что когда-нибудь созрею для серьезных отношений. По крайней мере, пока не закончу со спортом — замуж точно не пойду», — рассказывала когда-то 18-летняя Станюта.

Спортивную карьеру она завершила в 2016 году, тогда же обсуждался ее роман с кикбоксером Виталием Гурковым.

