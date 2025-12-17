Пожар в доме семьи на Филиппинах уничтожил все, кроме Библии 4 17.12.2025, 20:04

2,678

Фотофакт.

Семья из провинции Илокос-Сур на Филиппинах, потерявшая почти все имущество в результате сильного пожара, рассказала, что в огне уцелела только Библия, пишет Fox News.

Рут Мэри Репуян и ее близкие вернулись на место происшествия, после того как огонь практически полностью уничтожил их жилище. Большинство вещей превратились в пепел и расплавленные фрагменты, и семья начала внимательно осматривать руины в надежде найти хоть что-то уцелевшее.

Во время поисков Репуян заметила плотный предмет, частично скрытый под слоем обгоревших обломков. Предполагая, что он поврежден так же, как и все остальное, она вытащила его, однако с удивлением обнаружила, что это семейная Библия, почти не пострадавшая от огня.

На опубликованных кадрах видно, как женщина поднимает книгу из пепла и перелистывает страницы, которые выглядят целыми и не имеют заметных следов возгорания. Обложка, корешок и бумага также не демонстрируют признаков серьезного повреждения, несмотря на масштаб разрушений вокруг.

Рядом семья обнаружила еще одну книгу, однако она была сильно обгоревшей.

«Мы будем праздновать Рождество, не имея ничего. Все сгорело, и единственное, что у нас осталось, – это Библия. Это чудо», – сказала женщина.

