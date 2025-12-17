FP: Кто заплатит за ущерб, причиненный Россией Украине? 5 17.12.2025, 20:10

Стране потребуется примерно 524 миллиарда долларов на восстановление.

Коалиция из более чем 30 государств, включая Украину и страны Евросоюза, одобрила создание международного органа для оценки компенсационных требований за ущерб, причиненный Украине в ходе войны с Россией. Решение было принято во вторник, однако вопрос о том, за счет каких средств будут выплачиваться репарации, остается открытым, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

С момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Реестр ущерба для Украины поступило около 85 тысяч заявлений от частных лиц, организаций и государственных структур. Они касаются депортации детей, разрушения религиозных объектов, сексуального насилия и уничтожения инфраструктуры. По оценке Всемирного банка, восстановление Украины в ближайшие десять лет потребует не менее 524 млрд долларов — почти втрое больше объема ее экономики в 2024 году.

Новый Международный компенсационный орган будет работать под эгидой Совета Европы и займется проверкой и оценкой поступивших заявок. По словам министра иностранных дел Нидерландов Давида ван Вила, цель заключается в том, чтобы подтвержденные требования в конечном итоге были оплачены Россией.

Евросоюз ранее объявил о бессрочной заморозке около 247 млрд долларов российских активов, рассматривая возможность использования части этих средств в пользу Украины. Москва назвала такие шаги незаконными и пригрозила ответными мерами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое военное преступление должно иметь последствия, подчеркнув необходимость не только прекращения боевых действий, но и признания Россией международных правил.

Параллельно продолжаются переговоры с участием США, Украины и европейских союзников о возможном мирном урегулировании. Киев подтвердил готовность рассмотреть отказ от стремления вступить в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности. При этом вопрос территориальных уступок остается непреодолимым препятствием: Украина настаивает на сохранении своей территориальной целостности.

