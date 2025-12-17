В Европарламенте призывают ужесточить санкции против режима Лукашенко 2 17.12.2025, 20:40

За гибридные атаки против Литвы.

Цель гибридных атак Беларуси против Литвы – подорвать безопасность всего Европейского Союза и посеять страх среди его стран-членов, поэтому Брюссель должен без промедления ввести дополнительные санкции против белорусского режима. Об этом говорили участники дебатов, прошедших в Европарламенте 16 декабря, передает DW.

«У этих атак четкая цель: унизить ЕС, НАТО, литовское государство, посеять сомнения и усилить чувство незащищенности. Эти атаки - испытание нашего единства. И наш ответ должен быть твердым: санкции, которые должны становиться еще жестче», - заявил литовский депутат от группы «зеленых» Виргиниус Синкявичюс.

По информации еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, принявшего участие в дебатах, только в этом году литовские власти зафиксировали в своем воздушном пространстве около 600 метеозондов и 200 дронов, прибывших из Беларуси. Бруннер заявил, что эти умышленные атаки «являются лишь частью более широкой гибридной кампании белорусского режима против Литвы и должны немедленно прекратиться».

Он напомнил, что на этой неделе Совет ЕС утвердил новые критерии для введения санкций против представителей физических лиц и предприятий Беларуси, причастных к гибридным атакам. Помимо санкций, Еврокомиссия также выделила 150 миллионов евро на закупку беспилотников для воздушного наблюдения на внешних границах ЕС, а также готовится предоставить дополнительные 250 млн евро на закупку беспилотников и средств противодействия им для пограничного контроля.

Литовский евродепутат от группы либералов Пятрас Ауштрявичюс решил наглядно продемонстрировать коллегам, как выглядят метеозонды, атакующие Литву с Беларуси. «Вот как он выглядит, когда не наполнен воздухом, - сказал Ауштрявичюс, показывая с трибуны небольшой пакет. - Он сделан в Китае и очень опасен для всех нас». Евродепутат сообщил, что за последние два месяца вильнюсский аэропорт приостанавливал свою работу из-за наплыва метеозондов из Беларуси 19 раз, в среднем от четырех до шести часов, что «представляет угрозу для гражданской авиации, критической инфраструктуры и человеческих жизней».

Чешский евродепутат от Европейской народной партии Ондржей Коларж уверен: одной из главных причин атак на Литву является то, что эта страна приютила у себя большое количество политических беженцев от режима Лукашенко. По его словам, эти атаки хорошо спланированы и скоординированы, и включают в себя «использование мигрантов, кампании по дезинформации, кибератаки, диверсии, инциденты с беспилотниками и многое другое для того, чтобы «дестабилизировать наше общество и проверить единство Европы».

Евродепутаты приветствовали освобождение властями Беларуси более ста политических заключенных, но при этом подчеркивали, что еще тысячи узников режима остаются в тюрьмах. Литовский евродепутат от Европейской народной партии Раса Юкнявичене критически оценила решение США ослабить санкции в отношении Минска в обмен на освобождение группы политзаключенных. «Я не верю в договоренности с диктатором, торговля заключенными - это бизнес для Лукашенко», - предостерегла Юкнявичене.

Ее поддержал депутат от группы либералов Денюс Жалимас, призвавший «не следовать дипломатии Трампа, жертвующей долгосрочными целями ради краткосрочных, обратимых уступок». Любой пересмотр санкций ЕС в отношении Беларуси должен зависеть от выполнения конкретных условий, уверен политик. «Только устойчивые перемены, включая уважение прав человека и прекращение поддержки войны России против Украины, могут оправдать пересмотр санкций», - заявил политик.

Польский евродепутат-либерал Михал Кобоско возмутился тем, что «совсем недавно Лукашенко утверждал, что ничего не знает о метеозондах». «А теперь мы видим, как он ведет переговоры с администрацией США и дает обещания, что воздушное пространство больше не будет нарушаться». Кобоско также предостерег от опасной тенденции в международной политике, когда «безопасность европейских стран используется как разменная монета, а переговоры ведутся над нашими головами, без нашего согласия».

Солидарность и поддержку Литве от имени Эстонии высказала член группы социалистов, представляющая эту страну, Марина Калюранд. При этом она подчеркнула, что гибридными атаками Беларуси против стран ЕС управляет Москва. «Россия и Беларусь - две стороны одной медали. Помимо гибридных атак, исходящих из Беларуси, мы видели российские истребители в воздушном пространстве Эстонии, десятки беспилотников в Польше и Румынии, использование мигрантов на финской границе, диверсии в Балтийском море», - перечислила евродепутат.

Она призвала ЕС включить приоритеты обеспечения безопасности восточных границ в следующий долгосрочный бюджетный план Европейского союза (MFF).

Представители крайне правых политических групп Европарламента участия в дебатах не принимали. Голосование за резолюцию «Продолжающиеся белорусские гибридные атаки против Литвы» состоится в четверг, 18 декабря.

