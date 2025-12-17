закрыть
17 декабря 2025, среда, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Европарламенте призывают ужесточить санкции против режима Лукашенко

2
  • 17.12.2025, 20:40
  • 1,214
В Европарламенте призывают ужесточить санкции против режима Лукашенко

За гибридные атаки против Литвы.

Цель гибридных атак Беларуси против Литвы – подорвать безопасность всего Европейского Союза и посеять страх среди его стран-членов, поэтому Брюссель должен без промедления ввести дополнительные санкции против белорусского режима. Об этом говорили участники дебатов, прошедших в Европарламенте 16 декабря, передает DW.

«У этих атак четкая цель: унизить ЕС, НАТО, литовское государство, посеять сомнения и усилить чувство незащищенности. Эти атаки - испытание нашего единства. И наш ответ должен быть твердым: санкции, которые должны становиться еще жестче», - заявил литовский депутат от группы «зеленых» Виргиниус Синкявичюс.

По информации еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, принявшего участие в дебатах, только в этом году литовские власти зафиксировали в своем воздушном пространстве около 600 метеозондов и 200 дронов, прибывших из Беларуси. Бруннер заявил, что эти умышленные атаки «являются лишь частью более широкой гибридной кампании белорусского режима против Литвы и должны немедленно прекратиться».

Он напомнил, что на этой неделе Совет ЕС утвердил новые критерии для введения санкций против представителей физических лиц и предприятий Беларуси, причастных к гибридным атакам. Помимо санкций, Еврокомиссия также выделила 150 миллионов евро на закупку беспилотников для воздушного наблюдения на внешних границах ЕС, а также готовится предоставить дополнительные 250 млн евро на закупку беспилотников и средств противодействия им для пограничного контроля.

Литовский евродепутат от группы либералов Пятрас Ауштрявичюс решил наглядно продемонстрировать коллегам, как выглядят метеозонды, атакующие Литву с Беларуси. «Вот как он выглядит, когда не наполнен воздухом, - сказал Ауштрявичюс, показывая с трибуны небольшой пакет. - Он сделан в Китае и очень опасен для всех нас». Евродепутат сообщил, что за последние два месяца вильнюсский аэропорт приостанавливал свою работу из-за наплыва метеозондов из Беларуси 19 раз, в среднем от четырех до шести часов, что «представляет угрозу для гражданской авиации, критической инфраструктуры и человеческих жизней».

Чешский евродепутат от Европейской народной партии Ондржей Коларж уверен: одной из главных причин атак на Литву является то, что эта страна приютила у себя большое количество политических беженцев от режима Лукашенко. По его словам, эти атаки хорошо спланированы и скоординированы, и включают в себя «использование мигрантов, кампании по дезинформации, кибератаки, диверсии, инциденты с беспилотниками и многое другое для того, чтобы «дестабилизировать наше общество и проверить единство Европы».

Евродепутаты приветствовали освобождение властями Беларуси более ста политических заключенных, но при этом подчеркивали, что еще тысячи узников режима остаются в тюрьмах. Литовский евродепутат от Европейской народной партии Раса Юкнявичене критически оценила решение США ослабить санкции в отношении Минска в обмен на освобождение группы политзаключенных. «Я не верю в договоренности с диктатором, торговля заключенными - это бизнес для Лукашенко», - предостерегла Юкнявичене.

Ее поддержал депутат от группы либералов Денюс Жалимас, призвавший «не следовать дипломатии Трампа, жертвующей долгосрочными целями ради краткосрочных, обратимых уступок». Любой пересмотр санкций ЕС в отношении Беларуси должен зависеть от выполнения конкретных условий, уверен политик. «Только устойчивые перемены, включая уважение прав человека и прекращение поддержки войны России против Украины, могут оправдать пересмотр санкций», - заявил политик.

Польский евродепутат-либерал Михал Кобоско возмутился тем, что «совсем недавно Лукашенко утверждал, что ничего не знает о метеозондах». «А теперь мы видим, как он ведет переговоры с администрацией США и дает обещания, что воздушное пространство больше не будет нарушаться». Кобоско также предостерег от опасной тенденции в международной политике, когда «безопасность европейских стран используется как разменная монета, а переговоры ведутся над нашими головами, без нашего согласия».

Солидарность и поддержку Литве от имени Эстонии высказала член группы социалистов, представляющая эту страну, Марина Калюранд. При этом она подчеркнула, что гибридными атаками Беларуси против стран ЕС управляет Москва. «Россия и Беларусь - две стороны одной медали. Помимо гибридных атак, исходящих из Беларуси, мы видели российские истребители в воздушном пространстве Эстонии, десятки беспилотников в Польше и Румынии, использование мигрантов на финской границе, диверсии в Балтийском море», - перечислила евродепутат.

Она призвала ЕС включить приоритеты обеспечения безопасности восточных границ в следующий долгосрочный бюджетный план Европейского союза (MFF).

Представители крайне правых политических групп Европарламента участия в дебатах не принимали. Голосование за резолюцию «Продолжающиеся белорусские гибридные атаки против Литвы» состоится в четверг, 18 декабря.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров