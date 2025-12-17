В районе аэродрома Хожево в Беларуси произошло ЧП с самолетом
Что известно.
В районе аэродрома Хожево в Молодеченском районе произошло ЧП с учебным самолетом SportStar RTC.
Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет.
Проишесвие случилось 11 декабря 2025 года. Самолет с регистрационным номером EW-536SL принадлежит летной школе «Крылья».
По имеющейся информации, находившийся на борту пилот не пострадал, воздушное судно повреждено.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.
Аэродром Хожево — это неклассифицированная площадка с грунтовым покрытием. В зимний период такие ВПП особенно чувствительны к промерзанию и неравномерной плотности грунта, ухудшению сцепления, а также влиянию бокового ветра при заходе на посадку. Для учебных полётов в холодное время года подобные факторы имеют принципиальное значение и заметно повышают риск нестандартной посадки даже при наличии инструктора на борту.