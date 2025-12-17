WSJ: Европа призывает готовиться к войне после десятилетий мира
Это казалось немыслимым еще несколько лет назад.
Европейские лидеры и силовые ведомства все чаще предупреждают население о возможной военной угрозе со стороны России — риторика, которая еще десять лет назад казалась немыслимой. На фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа добиться мирного соглашения по Украине в европейских столицах растет тревога — компромисс может усилить позиции Москвы и создать угрозу уже для стран ЕС и НАТО, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
За последние недели прозвучал ряд резонансных заявлений. Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил действия Путина в Украине с политикой Гитлера в 1938 году, предупредив, что падение Украины не остановит дальнейшую экспансию. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «конфликт уже у дверей» и что Европа должна быть готова к масштабам войны, которые переживали предыдущие поколения. По его словам, Россия может быть готова применить силу против НАТО в течение пяти лет.
Опасения усиливаются из-за неопределенности позиции США. В новой стратегии национальной безопасности Вашингтона Россия впервые за последние годы не названа прямым противником. Это контрастирует с оценками европейских спецслужб: глава британской разведки MI6 Блез Метревели заявила, что Москва будет продолжать дестабилизировать Европу, пока ее не вынудят изменить курс.
Европейские чиновники также говорят о «серой зоне» противостояния: диверсиях, кибератаках, дезинформации и нарушениях воздушного пространства. Германия и другие страны обвиняют Россию в саботаже критической инфраструктуры и вмешательстве в выборы.
В ответ правительства усиливают подготовку. Франция и Германия обсуждают расширение военной службы, страны ЕС наращивают военные бюджеты. Европейские члены НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году, а Германия планирует вложить более триллиона долларов в армию и инфраструктуру.
По словам военных, главная задача теперь — убедить общество, что сохранение мира требует готовности к войне.