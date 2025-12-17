закрыть
17 декабря 2025, среда, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Европа призывает готовиться к войне после десятилетий мира

  • 17.12.2025, 21:03
WSJ: Европа призывает готовиться к войне после десятилетий мира

Это казалось немыслимым еще несколько лет назад.

Европейские лидеры и силовые ведомства все чаще предупреждают население о возможной военной угрозе со стороны России — риторика, которая еще десять лет назад казалась немыслимой. На фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа добиться мирного соглашения по Украине в европейских столицах растет тревога — компромисс может усилить позиции Москвы и создать угрозу уже для стран ЕС и НАТО, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

За последние недели прозвучал ряд резонансных заявлений. Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил действия Путина в Украине с политикой Гитлера в 1938 году, предупредив, что падение Украины не остановит дальнейшую экспансию. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «конфликт уже у дверей» и что Европа должна быть готова к масштабам войны, которые переживали предыдущие поколения. По его словам, Россия может быть готова применить силу против НАТО в течение пяти лет.

Опасения усиливаются из-за неопределенности позиции США. В новой стратегии национальной безопасности Вашингтона Россия впервые за последние годы не названа прямым противником. Это контрастирует с оценками европейских спецслужб: глава британской разведки MI6 Блез Метревели заявила, что Москва будет продолжать дестабилизировать Европу, пока ее не вынудят изменить курс.

Европейские чиновники также говорят о «серой зоне» противостояния: диверсиях, кибератаках, дезинформации и нарушениях воздушного пространства. Германия и другие страны обвиняют Россию в саботаже критической инфраструктуры и вмешательстве в выборы.

В ответ правительства усиливают подготовку. Франция и Германия обсуждают расширение военной службы, страны ЕС наращивают военные бюджеты. Европейские члены НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году, а Германия планирует вложить более триллиона долларов в армию и инфраструктуру.

По словам военных, главная задача теперь — убедить общество, что сохранение мира требует готовности к войне.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров