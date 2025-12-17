закрыть
17 декабря 2025, среда, 21:23
Леонардо ДиКаприо признался, что не смотрел «Титаник»

  • 17.12.2025, 21:13
Леонардо ДиКаприо признался, что не смотрел «Титаник»
Леонардо ДиКаприо

Актер заявил, что не сморит картины со своим участием.

Сегодня вышелматериал Variety из серии Actors on Actors: Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс — партнеры по фильму «Не смотрите наверх» — расспрашивают друг друга о профессии.

Самый курьезный момент такой: Лоуренс спросила ДиКаприо, пересматривал ли он «Титаник», а он ответил, что вообще не видел этот фильм. «Посмотри, он отличный», — заметила его собеседница. ДиКаприо объяснил, что никакие свои картины не смотрит, а Лоуренс призналась, что она вообще-то тоже.

«Я никогда не снималась в чем-то вроде «Титаника», — сказала она, — но если бы снялась, то все-таки посмотрела бы. Как-то я напилась и включила «Аферу по-американски», просто хотелось проверить, хорошо ли я играю. Не помню, что я тогда выяснила».

