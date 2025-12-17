Германия купит украинские дроны и оплатит 200 САУ «Богдана»
- 17.12.2025, 21:19
Киев и Берлин заключили контракты на 1,2 млрд евро.
Украина и Германия по итогам заседания «Рамштайн» 16 декабря заключили договоренностей на сумму в 1,2 млрд евро. Среди них - покупка немцами украинских БПЛА и оплата Берлином изготовления 200 самоходных пушек «Богдана».
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль отметил, что общая сумма заключенных с Германией контрактов превышает 1,2 миллиарда евро. Среди заключенных контрактов следующие:
Германия подписала контракт на долгосрочную поставку Украине запчастей к системам противовоздушной обороны Patriot;
Берлин планирует закупить украинские беспилотники на сумму в 200 миллионов евро;
Украина и Германия разворачивают крупнейший артиллерийский проект: Берлин профинансирует производство 200 САУ «Богдана» на общую сумму в 750 млн евро, при этом САУ будут изготавливаться на новом шасси Zetros;
Украина и Германия также начнут совместное производство новых украинских дронов «Линза»;
Также заключены контракты на поставку новейших средств РЭБ на тактическом уровне.
«Благодаря договоренностям Президента Украины Владимира Зеленского и Канцлера ФРГ Фридриха Мерца в следующем году Германия обязалась выделить на поддержку Украины 11,5 млрд евро», - напомнил Шмыгаль.