Названы менее вредные варианты праздничных алкогольных напитков 1 17.12.2025, 21:29

Чем заменить шампанское?

В новогодние праздники сладкое шампанское и коктейли лучше заменить на джин, водку и текилу с меньшим содержанием калорий и сахара. Об этом изданию Daily Mail рассказали диетолог Никола Ладлам-Рейн (Университет Лафборо) и стоматолог Сахил Патель.

По словам экспертов, одним из самых популярных праздничных напитков выступает просекко.

«Это повсеместно распространенный, доступный, кислый и одновременно газированный напиток с высоким содержанием сахара. Совокупность этих факторов может привести к ускоренному разрушению передних зубов — в праздничный сезон резко возрастает количество случаев кариеса», — предупредил доктор Патель.

Диетолог Ладлам-Рейн добавила: просекко также представляет собой продукт с высокой калорийностью, которым легко злоупотребить из-за легкого и приятного вкуса. Сахар в составе дополнительно увеличивает нагрузку на печень. При желании выпить шампанское в праздничный вечер лучше отдать предпочтение сухим игристым винам, таким как брют.

«Наиболее здоровым выбором будут прозрачные спиртные напитки, такие как джин, водка и текила. Они практически не содержат добавленного сахара и жира, а также относительно малокалорийны. Для улучшения вкусовых качеств такой алкоголь можно разбавлять диетической газировкой. Однако ни один вид алкоголя нельзя назвать полностью безопасным», — заключила врач.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com