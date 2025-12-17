Первый город-миллионник в России полностью отключили от мобильного интернета

Первый город-миллионник в России полностью отключили от мобильного интернета10
- 17.12.2025, 21:50
- 7,846
Интернет не работает уже почти неделю.
В Санкт-Петербурге уже неделю почти не работает мобильный интернет, сообщили BBC в проекте «На связи». Отключения во втором по величине городе России продолжаются с 11 декабря — тогда власти объявили воздушную опасность из-за атаки украинских дронов на Ленинградскую область.
Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что «силовые структуры, исходя из оперативной обстановки», блокируют либо замедляют определенные сайты и временно ограничивают мобильную связь ради безопасности, «с учетом геополитического расположения региона». Он также предупредил, что перед Новым годом и во время каникул отключения могут участиться из-за «провокаций, атак БПЛА и попыток кибервмешательства в инфраструктуру».
С начала декабря петербургское издание «Бумага» насчитало 9 дней, когда пользователи жаловались на проблемы с мобильной связью. Причем дважды (12-го и 15-го числа) интернет пропадал без предупреждения со стороны властей.
Отключения были 13–14 декабря, когда вновь объявлялась воздушная опасность в Ленобласти. Днем и вечером 15 декабря «Билайн» уведомил абонентов о сбоях сети в ряде районов Петербурга из-за «мер безопасности». Пользователи других операторов также жаловались на отсутствие доступа в интернет.
16 декабря угрозу атаки БПЛА объявляли как в Петербурге, так и в Ленобласти. В администрации северной столицы предупредили о перебоях с мобильным интернетом и снижении скорости передачи данных до 2G.
За последние сутки сервис Downdetector зафиксировал почти 1400 жалоб жителей города на проблемы со связью. Причем люди пишут, что у них не работает даже домашний интернет. «Да скок уже можно, 7-й день подряд не грузятся сайты», — возмущается один из жителей.
Петербург столкнулся с полным отключением мобильного интернета впервые, отмечает «На связи». До этого продолжительные шатдауны фиксировались лишь в четырех регионах — Красноярском крае, Бурятии, Белгородской и Ростовской областях.