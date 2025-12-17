В Беларуси появились «рыцари-экстремисты» 2 17.12.2025, 22:02

1,892

Лукашисты испугались рыцарского клуба «Борисфен».

Очередным «экстремистским формированием» в Беларуси признали рыцарский клуб «Борисфен». Соответствующее решение приняло МВД 17 декабря, заметили правозащитники «Весны».

По данным милицейского ведомства, к проекту имеют отношение Павел Станкевич, Павел Лишенков, Дмитрий Далячко.

В ноябре «экстремистскими материалами» были признаны социальные сети реконструкторского клуба и личные страницы руководителя «Борисфена» Павла Станкевича. После этого Станкевичу присудили 30 суток ареста.

На прошлой неделе он вышел на свободу, но через пару дней снова был задержан. Ему присудили административный арест, который Станкевич сейчас отбывает в ИВС.

Рыцарский клуб «Борисфен» возник в конце 1990-х годов. Он входит в структуру Могилевского городского центра культуры и отдыха. Костюмированные выступления участников клуба десятилетиями украшали главные городские уличные праздники и акции, многочисленные мероприятия в Могилеве и области.

