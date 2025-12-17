«Оскар» решил перевести трансляцию церемонии с телевидения на YouTube 17.12.2025, 22:16

Платформа получит эксклюзивные мировые права.

Американская киноакадемия с 2029 года переведет трансляцию церемонии «Оскар» с телеканала ABC на платформу YouTube по эксклюзивному глобальному стриминговому соглашению, которое будет действовать до 2033 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Сделка предусматривает, что YouTube получит эксклюзивные мировые права на прямую бесплатную трансляцию церемонии, включая красную дорожку и закулисные включения, для глобальной аудитории и подписчиков YouTube TV в США. ABC сохранит права на показ «Оскара» в США до 2028 года включительно, когда пройдет 100-я церемония.

Контракт с YouTube завершит почти 50-летний период, в течение которого «Оскар» выходил в эфире телевидения и транслировался на ABC по долгосрочному соглашению, продленному до 2028 года еще в 2016 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com