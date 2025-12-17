Сенат США одобрил оборонный бюджет на $900 млрд 17.12.2025, 22:21

Законопроект предусматривает военную помощь Украине в размере $400 млн.

Верхняя палата Конгресса США одобрила в среду законопроект об оборонном бюджете страны на 2026 год.

В поддержку документа проголосовали 77 сенаторов, против – 20.

Теперь для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп.

Палата представителей США одобрила этот документ на прошлой неделе.

Согласно законопроекту, который насчитывает более 3 тыс. страниц, оборонный бюджет на 2026 год составит $900 млрд. Законопроект, в частности, предусматривает военную помощь Киеву в размере $400 млн.

Кроме того, документ предусматривает повышение зарплат военнослужащим, ограничение инвестиций США в Китай, а также отмену санкций в отношении Сирии.

