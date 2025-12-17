Такер Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле во время обращения к нации 5 17.12.2025, 22:40

1,152

Такер Карлсон

Дни Мадуро сочтены?

Американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации в Овальном кабинете.

По его словам, один из членов конгресса рассказал ему, что законодателей накануне проинформировали о «неминуемой войне» с Венесуэлой.

«Вот что мне известно на данный момент: вчера членов Конгресса проинформировали о том, что надвигается война, и что об этом будет объявлено сегодня в 9 вечера в обращении президента к нации (05:00 по Минску). Произойдёт ли это на самом деле — кто знает? Я не знаю. И я не хочу преувеличивать объем своих знаний — он, в целом, довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов Конгресса», — сказал Карлсон автору подкаста Эндрю Наполитано.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com