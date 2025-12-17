Такер Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле во время обращения к нации

Такер Карлсон: Трамп объявит войну Венесуэле во время обращения к нации5
17.12.2025, 22:40
Дни Мадуро сочтены?
Американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации в Овальном кабинете.
По его словам, один из членов конгресса рассказал ему, что законодателей накануне проинформировали о «неминуемой войне» с Венесуэлой.
«Вот что мне известно на данный момент: вчера членов Конгресса проинформировали о том, что надвигается война, и что об этом будет объявлено сегодня в 9 вечера в обращении президента к нации (05:00 по Минску). Произойдёт ли это на самом деле — кто знает? Я не знаю. И я не хочу преувеличивать объем своих знаний — он, в целом, довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов Конгресса», — сказал Карлсон автору подкаста Эндрю Наполитано.